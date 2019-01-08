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Amber Türkmen'den Anıtkabir'i ziyaret

AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, Anıtkabir'i ziyaret etti- Amber Türkmen:- "Çankaya için en güzelini, en gerekenini, Çankayalılar ile karar verip, Çankayalılarla yapmaya niyetliyim"

08 Ocak 2019 Salı 15:33
Amber Türkmen'den Anıtkabir'i ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Çankaya için en güzelini, en gerekenini, Çankayalılar ile karar verip, Çankayalılarla yapmaya niyetliyim." dedi.

Anıtkabir'i ziyaret eden Türkmen ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Amber Türkmen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Türkmen, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Amber Türkmen, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün çok başka bir amaç için huzurlarınızdayız. Tam 84 yıl önce seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türk kadınının adını tarihe yazdırdın. Şimdi bu emaneti daha ileri taşımak için çok büyük bir adım atıyorum. Sayısız günlerinin geçtiği evine, evime hatıranla dolu Çankaya'ya izinden yürüyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum."

- "Çankayalılara çok güzel haberlerimiz olacak"

Türkmen, Anıtkabir ziyareti sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Çankaya için ne gerekiyorsa en güzelini yapacaklarını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Çankaya için en güzelini, en gerekenini, Çankayalılar ile karar verip, Çankayalılarla yapmaya niyetliyim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki özellikle Çankaya'ya çok özen gösteriyorlar. Bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Onların da sözleri var. Çankayalılara çok güzel haberlerimiz olacak."

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile yarışacaklarının anımsatılması üzerine Amber Türkmen, "Her şey aslında dostlukla geçsin istiyorum. Onlar da Çankaya için en güzelini istiyorlar. Bugüne kadar bu işe emek veren, taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun. Allah'ın izniyle biz de onun bir tık üstüne, biraz daha fazlasına talibiz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:33
  1. AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen
  2. Anıtkabir
  3. ziyaret

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