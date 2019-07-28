Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı.
28 Temmuz 2019 Pazar 08:15
Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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