Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı.

Ambarlı Limanında bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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