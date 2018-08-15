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ABD ürünleri neler? Ambargo uygulanan ABD ürünleri listesi | Türkiye'den ABD ürünleri bomba karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nın dolar üzerinden Türkiye'ye açtığı savaşa karşılık resti çekti. Başkan Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi. Erdoğan'ın ABD'ye boykot uygulayacağız açıklamasından sonra binek otomobillere yüzde 120, tütün ürünlerine yüzde 60, lkol oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140 ek vergi uygulanacak.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:20
ABD ürünleri neler? Ambargo uygulanan ABD ürünleri listesi | Türkiye'den ABD ürünleri bomba karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nın dolar üzerinden Türkiye'ye açtığı savaşa karşılık resti çekti. Başkan Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi. Erdoğan'ın ABD'ye boykot uygulayacağız açıklamasından sonra binek otomobillere yüzde 120, tütün ürünlerine yüzde 60, lkol oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140 ek vergi uygulanacak.

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye dolar üzerinden saldırmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" demişti.

TÜRKİYE ABD’NİN HANGİ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT EDECEK?

Bu sorunun cevabını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle olmuştu: İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''

ABD ÜRÜNLERİN EK VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı malların ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat artırıldı.

ABD ürünlerine ek vergi (Ek vergi getirilen ABD ürünleri listesi)ABD otomobil markaları : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, JeeABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

ABD otomobil markaları : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep

ABD malı elektronik markalar : Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP,

ABD markalı gıda markaları : Nesquik, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.

ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Danone, Hayat Su, Cappy

ABD markalı temizlik ürünleri : Ace, Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Diadermine, Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prima, Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rinso, Rejoice, Schwarzkopf, Sensodyne, Syoss, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Febreze, Koleston, New Wave, Discreet, Gillette

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:20
  1. Van
  2. Samsun
  3. ABD teknolojik
  4. elektronik
  5. giyim
  6. gıda ürünleri isim listesi
  7. Amerikan ürünleri malları neler? İşte ABD menşeli ürünler listesi 2018
  8. ABD ürünlerine yüzde 100 ek vergi geldi

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