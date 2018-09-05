Ambargo altındaki İran'ı bu kez iklim vurdu!

İran'ın son on yıllık göstergelerini dikkate alarak değerlendirmelerde bulunan Zeyaiyan, "İran'ın yüzde 98.1'i çeşitli derecelerde olmak üzere kuraklığa maruz kaldı." dedi.



Zeyaiyan, İran'ın sadece yüzde 1.6'lık kısmının normal olarak değerlendirildiğini ifade ederek, kalan yüzde 0.3'lük bölümünü ise yağışlı bölge olarak nitelendirdi.

Ülkenin, Elbruz, İlam, Buşehr, Güney Horasan, Huzistan, Zencan, Sistan-Belucistan, Fars, Gazvin, Kum, Kirman, Hürmüzgan ve Yezd şehirlerinin son on yılda yüzde yüz oranında kuraklığa maruz kaldığını dile getiren Zeyaiyan, durumun endişe verici boyutta olduğunu kaydetti.