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"Ambalajın geri dönüşümüekonomiye katkı sağlıyor"

Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir:-“Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalajların geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem çevreye olumlu katkı sağlanıyor"

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
"Ambalajın geri dönüşümüekonomiye katkı sağlıyor"

İSTANBUL(AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalajların geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem çevreye olumlu katkı sağlanıyor.” dedi.

ASD'den yapılan açıklamada, çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek, halkı bilinçlendirmek için dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nın önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajların yarattığı katma değerle sektörün ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer aldığını kaydederek "Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle de ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz.” yorumunu yaptı.

Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığını belirten Sarıbekir, “Gıda ambalajı üretiminde hijyen esastır. Doğru ambalajlı gıda ve içecekler tüketiciye 'el değmeden' hijyenik ortamda hazırlanıp ulaşır. ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her ürün ambalaja girmeli. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ambalaj üretiminde iki önemli noktanın sürdürebilirlik ve çevre olarak büyük önem taşıdığına dikkati çeken Sarıbekir, "Bugün mümkün olan minimum malzeme kullanılarak, ambalaj üretimi için çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Çevreyi ambalaj değil, insanlar kirletiyor. Ambalajı doğaya bırakmak veya çöpe atmak sadece dünyamızın geleceğine değil ülkemize, ekonomimize de zarar veriyor. Bütün ambalajlar geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir. Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Ancak geri dönüşümde hala yüzde 50’ler seviyesindeyiz. Yani gidilecek bir hayli yolumuz var.” değerlendirmesinde bulundu.

ASD olarak ambalaj ve çevre konusunda çalışmalarda bulunduklarını aktaran Zeki Sarıbekir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Modern ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla, tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız “Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler” adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170.000 adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik.”

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
  1. Ambalaj
  2. Zeki Sarıbekir

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