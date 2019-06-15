0553 313 94 23

Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlüyor, ekonomiye katkı sağlıyor

Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlerken, ekonomiye de katkı sağlıyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:58
Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlüyor, ekonomiye katkı sağlıyor

Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlerken, ekonomiye de katkı sağlıyor.


Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalajların geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem çevreye olumlu katkı sağlanıyor. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre günü ve Çevre Haftası oldukça önemli” dedi.


Hiçbir ambalajın çöp olmadığını vurgulayan Zeki Sarıbekir, sözlerine şöyle devam etti: “Ambalajların oluşturduğu katma değerle sektörümüz ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyor. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle de ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz.”


Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığının da altını çizen Zeki Sarıbekir, “Gıda ambalajı üretiminde hijyen esastır. Doğru ambalajlı gıda ve içecekler tüketiciye “el değmeden” hijyenik ortamda hazırlanıp ulaşır. ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her ürün ambalaja girmeli. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılmaktadır” dedi.


Ambalaj ve çevre konusunda çalışmalarda bulunduklarını aktaran Zeki Sarıbekir, “Modern ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla, tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız “Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler” adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170.000 adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:58
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan Göksu’ya ziyaret
    1. Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan..
    2. İlk 5 ayda üretim yüzde 12, ihracat..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar
    5. Başkan Demir, YKS sınavına girecek..
    6. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    7. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    8. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    9. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    10. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    11. Erzurum’da huzur toplantısı
    12. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    13. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    15. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    16. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    18. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    19. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    20. Karne heyecanına ortak oldular
    21. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    22. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    23. "Yeni askerlik sistemi haftaya..
    24. Başkan Erdoğan ve Ruhani arasında..
    25. Dünyada 3,8 milyar kişi "online"
    26. Maaş bordrosu nasıl öğrenilir?..
    27. Torku’yu çekemeyenler ‘İflas’ yalanına..
    28. AK Partili isimden İstanbul mesajı: 24..
    29. Tarım ÜFE mayısta azaldı
    30. Oltu’da dolu yağışı etkili oldu
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!