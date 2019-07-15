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Ambalaj tasarımının yıldızları belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl 15.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
Ambalaj tasarımının yıldızları belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl 15.’si düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019’un sonuçları belli oldu.


Yarışmaya, 152 öğrenci projesinin başvuruda bulunduğunu vurgulayan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulundurduğu ürün kadar değerli. Bundan dolayı genç tasarımcılarımıza büyük önem veriyoruz” dedi.


Sarıbekir, “Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençler, hedeflerine inanmalı ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalılar. Ayrıca yarışmamızda başarıya ulaşan öğrenciler, yılda 12 ay burs almaya da hak kazanırken, WPO-Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler. Geçen yıl düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 13 öğrenci projesi AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. Dünya genelinde yüzlerce katılımın olduğu yarışmalardan AsiaStar’dan 6, WorldStar Student’dan ise Türkiye 2 Mansiyon 11 Sertifika ödülü ile dönerek, ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça ülkemiz, Avrasya ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek” dedi.


Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller hakkında açıklamada bulunan Zeki Sarıbekir, “23 Ekim 2019’da, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
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