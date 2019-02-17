0553 313 94 23

Ambalaj atıklarından 20 yıldır çanta yapıyor

Karaman'da 65 yaşındaki İsmet Görgül, 20 senedir beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin paketlemesinde kullanılan şeritlerden pazar çantaları yaparak geçimini sağlıyor- Görgül:- "Kullandığım tamamen atık malzeme. İnsanlar evine buzdolabı alıyor, inşaata paletle malzeme geliyor, etrafında bu şeritlerden var. Hepsi çöpe atılıyor"- "10 tane poşete konulan malzeme, yaptığım bu çantada taşınabiliyor. Bir kere al, yıllarca kullan. Özellikle sebze ve meyveler daha rahat taşınıyor. Hem doğaya atılan poşet azalıyor hem de doğayı kirleten bir malzeme geri dönüşmüş oluyor"

17 Şubat 2019 Pazar 11:34
Ambalaj atıklarından 20 yıldır çanta yapıyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da 65 yaşındaki İsmet Görgül, 20 yıldır beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin paketlemesinde kullanılan atık şeritlerden pazar çantası yapıyor.

Uzun yıllar çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Görgül, sağlık sorunları nedenleriyle çalışamayınca evine ekmek götürebilmek için arayışa girdi.

İşe giderken iş kıyafetlerini taşımak için aldığı çantayı yıllarca kullanan Görgül, oldukça dayanıklı çantanın aynısı yapıp satmaya karar verdi.

Atık malzemeleri kullanarak evinde çanta yapmaya başlayan Görgül, bu işten yıllardır hem evine ekmek götürüyor hem de plastik ambalaj şeritlerinin geri dönüşümünü sağlıyor.

Görgül, AA muhabirine, satın aldığı örme çantanın eskimemesi üzerine bu işe başladığını söyledi.

Çevresinde bu işi yapan kimseyi görmeyince bundan para kazanabileceğini düşündüğünü anlatan Görgül, "Yaklaşık 10 yıl kullandığım çantayı inceledim. Bozdum, tekrar ördüm. Bir süre sonra ben de yapmaya başladım. Kendime göre değişiklikler yaptım. Görenler istemeye başladı. Ara işlerine eskisi kadar gidemiyordum. Bu uğraşı kendime iş haline getirdim." diye konuştu.

- "Örmesi oldukça zor, sabır istiyor"

Görgül, çantaları ambalajlardan çıkan plastik şeritlerden ördüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığım tamamen atık malzeme. İnsanlar evine buzdolabı alıyor, inşaata paletle malzeme geliyor, etrafında bu şeritlerden var. Hepsi çöpe atılıyor. Firmalardan bunları istiyorum. Bazen kendileri beni arıyor. Bunları eve getirdikten sonra temizliyorum. Sonra çeşitli büyüklükte çantalar örüyorum. Bu çantaları pazarlarda, kalabalık yerlerde, bazen de Ulukışla, Adana, Sivas gibi tren yolunun geçtiği güzergahlarda satıyorum. Çantalar pazarda, markette, piknikte, işe giderken kullanılabilir. Balık tutmak için bile kullananlar varmış. Örmesi oldukça zor, sabır istiyor. Çanta örerken yoruldum mu kendi kendime biraz keman çalar, dinlenirim. Çok uğraşırsam günde 5 tane örebilirim. Tanesi büyüklüğüne göre 15 ila 20 lira arasında değişiyor."

- "Her yönüyle ekonomik ve faydalı"

Poşetlerin alışveriş merkezlerinde paralı olmasından sonra çantalara talebin arttığına dikkati çeken İsmet Görgül, şunları kaydetti:

"10 tane poşete konulan malzeme, yaptığım bu çantada taşınabiliyor. Bir kere al, yıllarca kullan. Özellikle sebze ve meyveler daha rahat taşınıyor. Hem doğaya atılan poşet azalıyor hem de doğayı kirleten bir malzeme geri dönüşmüş oluyor. Her yönüyle ekonomik ve faydalı. Aslında bu bizim geleneğimiz. Yıllar önce kamıştan, söğütten aynı şekilde sepet, küfe yapılırdı. Bir bakıma ben bu geleneği sürdürmüş oluyorum."




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:34
  1. Atık malzemeden çanta
  2. Karaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    1. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    2. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    3. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    4. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    5. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    6. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    7. Yerel seçimler öncesi son anket..
    8. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    9. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    10. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    11. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    12. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    13. Nargile kahvesi küle döndü
    14. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    15. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    16. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    17. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    18. Altay’da bahar havası
    19. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    20. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi