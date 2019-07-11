Amazon’un sahibinin lüks yatı Kekova’da görüntülendi Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.

Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’a (55) ait lüks yat, Kekova açıklarında görüntülendi.

136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğindeki mega yat Kekova’da ilgi odağı oldu. Yolculuğunun Süveyş Kanalı üzerinden Mısır, Yemen ve Umman olduğu öğrenilen Bezos’un lüks yatı Kaş-Kekova’dan sonra Muğla-Datça açıklarında seyrediyor.

Flying Fox adlı süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu, 36 kabin, 2 helikopter pisti yer alırken,22 kişilik misafir kapasitesiyle 54 kişilik mürettebat bulunuyor.

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