0553 313 94 23

Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre bu ay içinde Amazonlar'da bin kilometrekareden fazla ormanlık alan tahrip edildi- Bölgedeki orman tahribatının artmasında hükümetin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının rol oynadığı kaydediliyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:46
Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre bu ay içinde Amazonlar'da bin kilometrekareden fazla ormanlık alan tahrip edildi.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başkanlık görevine gelmesinin ardından, Brezilya Amazonları'ndaki orman tahribatının yüksek oranda artış göstermesi tepkilere yol açıyor.

Amazonlardaki orman tahribatının artmasında Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığı kaydediliyor.

INPE verilerine göre, Amazonlar'da temmuz ayı içerisinde bin kilometrekareden fazla orman alanı tahrip edilirken bu durum, 2016 ağustos ayından bu yana, bir ay içerisinde kaydedilen en yüksek orman tahribatı olarak kayda geçti.

Amazonlar'da ağaç kesiminin kolaylaştığı serin ve yağmursuz mevsimin başlamasıyla haziran ayında tahrip edilen orman alanı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 88,4 oranında artış gösterdi.

Bolsonaro'nun devlet başkanlığından önce Amazonları korumak, uzun yıllar boyunca Brezilya'nın çevre politikalarının en önemli unsuruydu. Ancak Bolsonaro, ülkedeki başkanlık seçimlerinden önce, Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimi için bir engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Bu arada bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

- "Amazonlar Brezilya'nındır, sizin değil"

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen cuma ülkenin devlet başkanlığı sarayında düzenlenen bir etkinlikte, Amazonların tahrip edilmesiyle ilgili eleştirilere sert bir şekilde cevap vermişti.

Bolsonaro, yabancı bir gazetecinin kendisine Amazon ormanlarının tahrip edilmesine ilişkin sorduğu soruya, "Amazonlar Brezilya'nındır, sizin değil." şeklinde cevap vermiş ve Brezilya'da "çevre psikozunun" sona erdiğini belirterek, çevre çeşitliliği ile gelişim arasında "ahenkli bir uyumun" olduğunu savunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:46
  1. Amazonlardaki orman tahribatı
  2. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor
    1. Amazonlar'daki orman tahribatı artıyor
    2. Başıboş eşek kazaya neden oldu: 8 yaralı
    3. Gerginlik tırmanıyor! İngiliz savaş..
    4. Aydıntepe Yaylası’nda şölen coşkusu
    5. Trump, Ulusal İstihbarat..
    6. Rusya’da muhalif lider zehirlendi..
    7. Dede Korkut’un Türk dünyasındaki yeri..
    8. 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü
    9. Trump, Milli İstihbarat Direktörünü..
    10. Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt’tan..
    11. Mardin'deki orman yangını
    12. Yenice’de 6’ncı Göktepe şenlikleri..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2019
    14. HDP'li Sezai Temelli'den PKK'nın..
    15. Otelin 4. katından düşen şahıs ağır..
    16. Türkiye'nin gözde merkezi! Arap..
    17. 5 dakikada köri soslu tavuk tarifi
    18. Franck Ribery teklifi reddetti!
    19. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    20. Ağaoğlu isim isim açıkladı!..
    21. Aksaray’da otomobil alev alev yandı
    22. Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi..
    23. Ersun Yanal'ı sinirlendiren olay!..
    24. Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
    25. TBMM eski Başkanı vefat etti
    26. Kazada ağır yaralanan motosiklet..
    27. 15 gündür aranan yaşlı adamın..
    28. Yemen Şura Meclisi Üyesi Batis'in..
    29. Libya'da Hafter hedeflerine hava..
    30. GÜNCELLEME - Esnaftan aldığı 30..
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    İstanbul trafiğinde çekilen görüntü pes dedirtti
    İstanbul trafiğinde çekilen görüntü pes dedirtti
    Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç görüntüler!
    Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç görüntüler!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!