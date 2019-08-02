0553 313 94 23

Amazon'daki orman kaybı rakamları Bolsonaro'yu öfkelendirdi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orman tahribatını gözlemleyen ajansın yetkililerini görevden almakla tehdit etti

02 Ağustos 2019 Cuma 12:18
Amazon'daki orman kaybı rakamları Bolsonaro'yu öfkelendirdi

SAO PAULO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon'daki orman tahribatını gözlemleyen federal ajansın yetkililerini görevden almakla tehdit etti.

Bolsonaro, Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında yanıltıcı rakamlar yayınlamış olabileceğini belirterek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını açıkladı.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles de INPE'nin rakamlarının sansasyonel ve gerçek dışı olduğunu söyledi.

Bir süre önce Amazon'da haziran ayında 920 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğunu duyuran INPE ise orman tahribatını 2004 yılından bu yana aynı metodolojiyle incelediklerini açıkladı.

INPE'den yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız daima mükemmeliyet, şeffaflık ve bilimsel dürüstlük ilkeleriyle yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Greenpeace'in Brezilya koordinatörü Marcio Astrini de orman kaybındaki artıştan, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun tarım ticaretini destekleyen politikalarını sorumlu tuttu.

Brezilya'da Amazon'da haziran ayında 920 kilometrekare ormanlık alanın tahrip edilmesinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 tahrip artışı anlamına geldiği ifade ediliyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:18
  1. Amazon
  2. Brezilya
  3. orman tahribatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz”
    1. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    2. Yükümlülerden eğitime katkı
    3. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    4. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    5. Ordu’da turizm canlandı
    6. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    7. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    8. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    9. Çankaya’da yaz temizliği
    10. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    11. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    12. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    13. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    14. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    15. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    16. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    17. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    18. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    19. AB'de perakende satışlar yükseldi
    20. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    21. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    22. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    23. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    24. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    25. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    26. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    27. Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni..
    28. Fabrika içinde 4 metre yükseklikten..
    29. Şişmanlık beyni yaşlandırıyor
    30. "ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin