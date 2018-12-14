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Amazon.com.tr yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştırıyor

Amazon.com.tr, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı "hediye rehberi" ile kolaylık sağlıyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:40
Amazon.com.tr yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı hediyesi seçme telaşının yaşandığı bu günlerde Amazon.com.tr, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı "hediye rehberi" ile pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı hediyesi seçme telaşının yaşandığı bu günlerde Amazon.com.tr, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı "hediye rehberi" ile pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye’deki tüm müşterilerini birçok farklı kategori altında gruplandırdığı yılbaşına özel hediye seçenekleriyle karşılayan Amazon.com.tr, "Yılbaşı Hediye Rehberi" ile ne alsam derdine son veriyor. Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, sporseverlerden bakımına düşkünlere, hünerli şeflerden ev meraklılarına kadar birçok farklı müşteriye hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatfileri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar ister ceplerine uygun bütçe aralığını ister kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr’nin yılbaşı hediye rehberinde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:40
  1. Amazon
  2. Yılbaşı Hediye Rehberi

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