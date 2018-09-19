Amazon Türkiye’de açıldı! Amazon’da neler var? Amazon’da alış veriş yapmak Amazon kimin?

ABD’li dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos'a ait olan ve e-ticaretin önde gelen isimlerinden Amazon Türkiye’de resmen açıldı.

E-ticaret devi Amazon bugünden itibaren resmen Türkiye pazarına girdi. Amazon.com.tr adresine girenler uzunca bir mesajla karşılaşıyor ve alışveriş yapabiliyor. Amazon’u açınlar karşılarında “Bugün Türkiye'deki müşterilerimizin Amazon alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek olan Amazon.com.tr'nin açıldığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz." Açıklamasını gördü. Amazon, KOBİ’lere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere bu zamana kadar milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Amazon.com.tr’nin açılması ile birlikte Türkiye’deki işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, fiyatlandırma bilgileri, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek rakam olmak üzere 2,5 milyar dolar olmuştu.