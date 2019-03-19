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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Soykarcı: "Her zaman gönlümüzdesiniz"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ve federasyon yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

19 Mart 2019 Salı 16:11
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Soykarcı: "Her zaman gönlümüzdesiniz"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ve federasyon yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Soykarcı, Türkiye’de amatör spora en büyük desteği Başkan Çelik’in verdiğini belirtti ve yapılanları unutmayacaklarını söyledi.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora armağan ettiği Amatör Spor Merkezi’nin temelinin iki yıl önce bugün atıldığını hatırlattı. Argıncık’taki tesisin Türkiye’de örneği olmadığını dile getiren Soykarcı, “Tüm Türkiye’de yatırım bedeli olarak amatör spora en büyük desteği siz verdiniz. Sizin sayenizde araba bagajlarında işlerini yürütmeye çalışan amatör kulüplerimizin yeri oldu. Bizlere çok önemli destekler verdiniz; ama aslında siz bize gönlünüzü verdiniz. Amatör sporda ahde vefa çok önemlidir. Siz bizim her zaman gönlümüzde olacaksınız” dedi. Musa Soykarcı, Kayseri Amatör Spor Merkezi’ni örnek olarak tüm illere gönderdiklerini de açıkladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de gençliğe özel önem verdiklerini belirterek, “Şehri imar ederken gençliği de ihya edecek projeler yapmak zorundaydık. Çocukları spor yaparak bedenen ve ruhen geleceğe hazırlıyorsunuz. Bu anlamda sizlere destek vermek bizim vebalimizdi. Bu düşüncelerle Kubbede hoş bir sada bırakmak için ilkleri, enleri, yenileri ve tekleri yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:11
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