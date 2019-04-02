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Amatör olta avcılarına boy limiti uyarısı

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, 15 Aralık 2018 tarihinde başlayan turna balığı av yasağının son bulduğunu belirterek, olta avcılarını av limitlerine uyulması konusunda uyardı.

02 Nisan 2019 Salı 11:36
Amatör olta avcılarına boy limiti uyarısı

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, 15 Aralık 2018 tarihinde başlayan turna balığı av yasağının son bulduğunu belirterek, olta avcılarını av limitlerine uyulması konusunda uyardı.


Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, Türkiye’nin birçok göl, gölet, baraj gibi iç sularında yaşam süren tatlı su türlerinden turna balığının üreme dönemi olması dolayısıyla 3,5 aydır devam eden avlanma yasağının 1 Nisan 2019 tarihi itibaren sona erdiğini belirterek, “Amatör olta avcılarımıza yeni sezonun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.


Türkiye’de doğu ve güneydoğu ve nadiren diğer bölgelerde sıklıkla görülmekte olan, çoğunlukla göl, gölet ve baraj sularında yaşam süren turna balığının avcılığının amatör olta balıkçıları tarafından dünyada en popüler balık avlarından birisi olduğunu belirten Bal, "Ülkemizde de iç sularda bulunur. 1 Nisan’dan itibaren avcılığının serbest hale gelmesinin ardından av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör olta balıkçısının beraberinde götürebileceği toplam turna balığı miktarı 5 adet olup, alıkonulabilir en az boy limiti ise 40 santim olmalıdır. Amatör olta balıkçılarımızın bu av boy ve sayı limitlerine uymalarını sürdürülebilir bir avcılık bakımından önemli olduğunu hatırlatıyor, tüm avcılarımıza rastgele diyerek, kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Bu arada, av yasağı halen devam eden sudak, tatlı su levreği türlerinin yakalanması halinde ise balığa zarar vermeden, alıkoymadan canlı olarak suya iade edilmesinin de sürdürülebilirlik bakımından önemli altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:36
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