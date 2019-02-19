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"Amatör branşlara katkılarımız artacak"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:"Amatör branşların tabana yayılması için il müdürlükleri ve federasyonumuz vasıtasıyla bütün imkanları seferber ettik. Bundan sonraki süreçte katkılarımız daha çok artacak"

19 Şubat 2019 Salı 14:09
"Amatör branşlara katkılarımız artacak"


KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, amatör branşların tabana yayılması için bütün imkanları seferber ettiklerini, bundan sonraki süreçte katkılarının artacağını belirtti.

İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Yerlikaya, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.

Atölyeleri ve resim sergisini gezen Yerlikaya, daha sonra öğrencilerin hazırladığı kahveden içti.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait sahada gençlerle bocce oynayan Yerlikaya, Hasan Gemici Spor Salonu'ndaki faaliyetleri izledi.

Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm spor branşlarına eşit şartlarda ve oranlarda yatırım yaptıklarını belirterek, "Amatör branşların tabana yayılması için il müdürlükleri ve federasyonumuz vasıtasıyla bütün imkanları seferber ettik. Bundan sonraki süreçte katkılarımız daha çok artacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya hassasiyetinin herkes tarafından bilindiğine işaret eden Yerlikaya, "Bu hassasiyetle daha başarılı olmaları için her türlü imkanları önümüze sunmuştur. Biz de spor camialarımıza, gençlerimize bunu aktarma yolunda mücadelemizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Ali Fuat Cebesoy KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) tarihi tren garındaki binasını da ziyaret ederek kentten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:09
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