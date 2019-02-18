Amatör balıkçılık yapan 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu İzmir’in Urla ilçesinde, kaybolan 60 yaşındaki amatör balıkçının cesedi bulundu.

İzmir’in Urla ilçesinde, kaybolan 60 yaşındaki amatör balıkçının cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Kamil Şakar teknesiyle balık avına çıktı. Gece eve dönmemesi üzerine yakınları, Şakar’ın balıkçı arkadaşlarına ve polislere durumu bildirdi. Bu durum üzerine hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Deniz polisi, arama çalışmalarında, Zeytinalanı açıklarında Şakar’ın ağlara takılmış motoru çalışır durumdaki teknesine ulaştı. Şakar’ın cesedini ise yaklaşık bir saat sonra kıyıya vurmuş halde bulundu.

Mezarlıklar müdürlüğünde çalışan Şakar’ın cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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