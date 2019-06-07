Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı

Bayburt’un Demirözü İlçesi’nde bulunan Demirözü Barajı, amatör balıkçıların yüzünü güldürüyor. Sıcak havayı fırsat bilen amatör balıkçılar soluğu barajın kıyısında alıyor.

Tarım alanlarını sulama amaçlı yapılan ve 62 milyon metreküp su stok ederek Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı barajlarından biri olma özelliği taşıyan baraj, tatil günlerinde amatör balıkçıların akınına uğruyor. Oltaları ile barajın yolunu tutanlar, evlerine taze balık götürmenin sevincini yaşıyor.

Barajda oltayla balık tutan Selçuk Atar, barajın olta balıkçığı hobisi olanlar için bulunmaz bir nimet olduğunu belirtti. Arkadaşları ile birlikte tatil günlerinde balık tutmak için baraja gittiklerini bildiren Atar, “Çiftlikten alabalık karışmış buraya, bu gün 4-5 tane tutabildim. Geçen hafta 8 tane tutmuştum. Güzel oluyor bizim için bir taraftan balık tutuyoruz, zamanın da nasıl geçtiğini anlamıyoruz.“ dedi.