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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:48
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:48
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