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Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti

Yerel seçimler öncesinde il ziyaretleri düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı MustafaVarank, Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesinin açılışını gerçekleştirdi.

19 Mart 2019 Salı 09:46
Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti

Yerel seçimler öncesinde il ziyaretleri düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı MustafaVarank, Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesinin açılışını gerçekleştirdi.Bakan Varank, Amsya’da gerçekleştirdiği açılışta, ’’2.5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz’’ dedi.


Yerel seçimler öncesinde il ziyaretleri düzenleyenSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesinin açılışını gerçekleştirdi. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak’ı kauçuk bir bentle şişiren projeyle, bir taraftan nehirden elektrik enerjisi üretilirken, diğer taraftan Yeşilırmak kötü kokudan kurtulacak. Aynı zamanda bir rekreasyon alanına dönüşecek nehir, 12 ay boyunca turizme hizmet edecek. Yaklaşık 20 milyon TL’lik projenin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’Ülkemizde tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdik’’ ifadelerini kullandı.


’’2.5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz’’


Projenin Amasya’nın 20 yıllık hayali olduğunu vurgulayan Varank, burgu yöntemiyle Türkiye’de tek olan vizyoner projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek, ’’Kauçuk balonları şişirerek, nehir tabanını yükseltiyoruz. Bu sayede 2-2.5 metre yükseklikte nehir tabanı oluşuyor. Hem sandalların gezebileceği bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz aynı zamanda 2.5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz. Fakat bu elektrik üretimi, bildiğimiz hidroelektrik sistemlerine benzemediği için burgu yöntemiyle gerçekleştirildiği için nehrin üstünde bir görüntü kirliliği oluşturmuyor’’ şeklinde konuştu.


’’Proje 20 milyon TL’ye mal oldu’’


Projeyi kalkınma ajansları vasıtasıyla destekleyerek, Belediye başkanının hayata geçirdiğini ve merkezi hükumet olarak belediyeye destek verdiklerini belirten Varank,proje sayesinde şehrin turizm potansiyelinin daha yukarı çıkacağını söyledi. Nehirden 12 ay boyunca yararlanılabileceğini dile getiren Varank, ’’Burada bazen nehrin debisi düştüğünde su seviyesi, nehir tabanına yaklaşıyordu. Kokuya da sebebiyet verdiği zamanlar oluyordu. Rekreasyon anlamında faydalanamıyorduk. Bu sayede nehrimizden senenin 12 ayı boyunca faydalanabileceğiz. Burası turistler için cazip bir mekan haline gelmiş olacak. Amasya’nın çılgın projesi, 20 milyon TL’ye mal oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) aracılığıyla projeye 7 milyon TL’lik destek oldu. Amasya Belediyesi ile il özel idaresi de projenin paydaşları arasında yer aldı’’ açıklamasında bulundu.


’’Proje sayesinde yaz aylarında nehirde meydana gelen kokunun önüne geçildi’’


Projeyle Yeşilırmak’ın üzerine hidroelektrik santrali kurulduğuna dikkat çeken Varank, nehirden üretilen elektriğin Amasya Belediyesinde kullanılmaya başlandığını açıkladı. Varank, proje sayesinde şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta, sandal ve botlarla da Amasya turu yapılabildiğini kaydederek, ’’Kasım ayında devreye alınan santral, saatte 200 kilowatt ve yılda 1 milyon 728 bin kilowatt üretim kapasitesi ile faaliyete geçti. Nehirden üretilen elektrik, Amasya Belediyesi’nde kullanılmaya başlandı. Proje sayesinde yaz aylarında nehirde meydana gelen kokunun önüne geçilirken, Yeşilırmak’ın iki yakası rekreasyon alanları ile donatıldı. Nehrin kenarına fıskiye, iskele ve anfi tiyatro inşa edildi. Proje sayesinde şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta, artık sandal ve botlarla da Amasya turu yapılabiliyor’’ değerlendirmelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:46
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