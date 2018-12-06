0553 313 94 23

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:47
Amasya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamil Can Aktaş idaresindeki 05 FD 879 plakalı kamyon, Merzifon-Osmancık kara yolunun Sarıköy mevkisinde önünde seyreden Hüseyin Kalkan'ın kullandığı 19 EA 895 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Salih Akıncı yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Niyazi Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerden Hüseyin Kalkan yaralandı.

Kalkan 112 Acil Servis ekibince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:47
  1. Amasya
  2. ölü
  3. trafik kazası
  4. yaralı
  5. zincirleme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da kar yağışı
    1. Ankara'da kar yağışı
    2. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    3. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    4. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    5. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    6. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    7. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    8. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    9. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    10. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    11. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    12. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    13. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    14. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    15. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    16. Arabada FETÖ videosu izleyen..
    17. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput,..
    18. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    19. Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele..
    20. Irak'ta 100 polise "insan kaçakçılığı"..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı