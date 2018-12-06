Amasya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Aralık 2018 Perşembe 15:47
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kamil Can Aktaş idaresindeki 05 FD 879 plakalı kamyon, Merzifon-Osmancık kara yolunun Sarıköy mevkisinde önünde seyreden Hüseyin Kalkan'ın kullandığı 19 EA 895 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Salih Akıncı yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Niyazi Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerden Hüseyin Kalkan yaralandı.
Kalkan 112 Acil Servis ekibince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
YORUM YAZ