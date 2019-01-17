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Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi

Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsünün, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kazadan önce, dinlenme tesisindeki görüntüleri kameralara yansıdı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:15
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi

AMASYA (AA) - Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsünün, Amasya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kazadan önce dinlenme tesisindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Devrilen otobüsün kazadan önceki son görüntüleri, Amasya'nın Taşova ilçesindeki dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinden hareket eden otobüs, görüntülere saat 00.10'da Taşova'da bulunan bir dinlenme tesisinde yarım saat mola verdi. Mola bitiminde yolcuların bindiği, ardından otobüsün tesisten ayrıldığı anlar da kayıtlarda yer aldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a doğru hareket eden, Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsünün Yassıçal Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:15
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