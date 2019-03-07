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Amasya'da yangın çıktı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev, bir ahır ve bir samanlık zarar gördü.

07 Mart 2019 Perşembe 11:07
Amasya'da yangın çıktı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev, bir ahır ve bir samanlık zarar gördü.

Irgat Mahallesi'nde Hüseyin Akgül'e (71) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Vedat Akgül'e (43) ait ev, ahır ve samanlığa da sıçradı.

Ev sakinleri, dışarı çıkarak ahırda bulunan hayvanları da kurtardı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu 2 ev ile ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:07
  1. Amasya
  2. Gümüşhacıköy
  3. Yangın

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