0553 313 94 23

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ve Samsun’da yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ve Samsun’da yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.


Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Merzifon ve Samsun’da eş zamanlı ortak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları ile birlikte kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır vaziyette 30 içimlik bonzai ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan E.A., V.G., R.K., E.S., M.Y., M.A., O.D., A.A. isimli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enerji veren besinler nelerdir?
    1. Enerji veren besinler nelerdir?
    2. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    3. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    4. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    5. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    6. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    7. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    8. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    9. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    10. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    11. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    12. VM Doğum Akademisi başlıyor
    13. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    14. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    15. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    16. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. TCMB döviz kurları
    19. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    20. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler