Amasya'da uyuşturucu operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 34 FM 4356 plakalı otomobili Suluova ilçe girişinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada, el freni kapalı haznesinde gizlenmiş 184 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler araçta bulunan, E.C.D, U.D.A, Y.B. ve O.S'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.