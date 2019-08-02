Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Amasya’nın Suluova İlçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda B.S, R.Y, V.M ve H.E isimli şahısların eşyaları ve üzerlerinde yapılan aramada 129.05 gram toz esrar, 104 adet uyuşturucu uyarıcı özelliği olduğu değerlendirilen sentetik hap, 77.56 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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