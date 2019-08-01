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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya’nın Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya’nın Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suluova ilçesinde yapılan operasyonda B.S, R.Y, V.M ve H.E. isimli şahısların eşyaları ve üzerinde yaptıkları aramada 129.05 gram toz esrar, 104 adet uyuşturucu uyarıcı özelliği olduğu değerlendirilen sentetik hap, 77.56 gram kubar esrar ele geçirdi.


Şahıslar, “uyuşturucu madde ticareti” yapma suçundan gözaltına altına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
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