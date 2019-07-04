Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da ikamet eden H.G. isimli şahsın Amasya’ya uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirlerarası otogarda şahsın ve kardeşi E.G.’nin otobüsten inmesi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada H.G.’nin üzerinde 14 adet sentetik ecza ve valizinde alüminyum folyoya sarılı daralı 256,87 gram skunk maddesi ele geçirildi. H.G. isimli şahsa“Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti” suçundan işlem yapılırken, yaşı küçük olan E.G.’ye de ilgili şube tarafından işlem yapıldı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.