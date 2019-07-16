Amasya'da traktör dereye devrildi: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da traktör dereye devrildi, 3 kişi yaralandı. Muharrem Çam'ın kullandığı 05 RD 807 plakalı traktör, Sevincer köyü yakınlarında Kuruçay Deresi'ne devrildi. Kazada, sürücü ile Erhan Çam ve Ufuk Keskin yaralandı. Traktörün altında sıkışan yaralılar, Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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