0553 313 94 23

Amasya’da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:00
Amasya’da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşova-Amasya karayolu Kışlacık mevkisinde Güven Kılıç’ın (34) kullandığı 48 RV 288 plakalı cip,direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada Sinem Kılıç (12), Muhammet Kılıç (9) ve Alperen Kılıç (8) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    1. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    2. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    3. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    4. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    5. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    6. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    7. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    9. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    10. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    11. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    12. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    13. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    14. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    15. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    18. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    19. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    20. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    21. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    22. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    23. "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu..
    24. Proje geliştir, 720 bin lira destek al!
    25. Zeytinköy güneşle aydınlanacak
    26. GRAFİKLİ - Mete Gazoz yükselişini..
    27. Van esnafının kanalizasyon ve doğalgaz..
    28. Mezitli’de evlenen çiftlerde yoğun..
    29. Parkta otururken önlerine ebabil düştü
    30. "Prespa Anlaşması feshedilemez"
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!