Amasya’da trafik kazası: 2 yaralı Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem A.(35) kontrolündeki 05 AAK 149 plakalı otomobil ile Ahmet Turan G.(46) idaresindeki 58 BY 666 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu Muammer K.(49) ve Muharrem A.(35) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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