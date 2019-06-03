Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ve Merzifon ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı. Taşova istikametine giden Şeref Ahmet Aydoğan'ın (15) kullandığı 06 FJ 3757 plakalı otomobil, Geydoğan köyü yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada, Aydoğan ile beraberindeki Muhammet Hüseyin Yüksel (14) ve Mahsar Kaan Hisar (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydoğan, buradaki müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Merzifon ilçesinde de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Samsun-Merzifon kara yolunda seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 60 PA 486 plakalı otomobil, Kara Mustafa Paşa Köyü mevkisinde devrildi. Araçta sıkışan Senem Ö, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.