Amasya'da sular çekilince adaya yol açıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'nde sular kıyıdan metrelerce çekildi. 600 hektarlık alanı kaplayan gölün ortasında bulunan ve sandallarla ulaşılabilen adaya kıyıdan araçla ya da yürüyerek gidenler karşılaştıkları duruma şaşırdı.

Kuraklıktan kaynaklanan aşırı sulama ihtiyacı dolayısıyla 24 yıl önce benzer bir durumla karşılaşıldığını hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "1994 yılında da böyle bir tablo oluşmuştu. O günden bu zamana kuraklık ve aşırı sulamalar nedeniyle göl yüzeyinde sular çekiliyordu. Fakat böyle bir manzara yoktu. Bu seneki manzarada tamamen rahatlıkla arabayla ya da yaya vaziyette adanın dibine kadar yaklaşabiliyorsunuz” dedi.

60 milyon metreküp kapasiteli göl yüzeyinde şu an yüzde 5 oranında suyun bulunduğuna değinen Başkan Üçok, barajın 1985 yılında kullanıma başlamasıyla sular altında kalan eski Amasya-Merzifon bağlantı yolundan gerideki izlere de işaret etti.

Afrika'dan Anadolu'ya göç eden ak pelikanların İlkbahar ve Yaz mevsiminde üreme dönemlerini geçirdikleri Türkiye’deki iki sulak alandan biri olan baraj gölünün ortasındaki adanın ‘Pelikan Adası’ olarak adlandırıldığını kaydeden Üçok, sonbahar ve kış yağışlarıyla birlikte gölün bilinen görünümüne kavuşacağını öngördüğünü söyledi.