0553 313 94 23

Amasya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

11 Haziran 2019 Salı 00:38
Amasya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde Nevzat A. (49) ile Muharrem A. (51) iş yerinin önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat A. (49), Muharrem A. (51) ve çalışanı Harun Y'yi (39) tüfekle yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Harun Y’nin ise tedavisi sürdürülüyor.

Polis ekiplerin çalışması sonucu Nevzat A. gözaltına alındı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 00:38
  1. - Merzifon
  2. 1 ölü
  3. Amasya
  4. SILAHLI KAVGA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır"
    1. "Kanal ve dizi isimleri özellikle..
    2. PKK'lı alçaklar işçilere saldırdı: 2..
    3. Putin ile Bin Zayid arasında telefon..
    4. BBP Sivas İlçe Başkanının evini..
    5. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
    6. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    7. Edirne Tren Garı'nda düzensiz göçmen..
    8. Amasya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    9. SP'li aday "Mağduriyet edebiyatı bize..
    10. Macron ve Trump'un diktiği ağaç kurudu
    11. ABD'de "tanınmış İranlı muhalif yazar"..
    12. Van’da su baskınları
    13. Erzincan’da şimşekler gökyüzünü..
    14. KKTC Başbakanı Tatar, Lefkoşa..
    15. İran Cumhurbaşkanı AB’den verdiği..
    16. Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2019
    18. "Trablus'a yönelik saldırılar, siyasi..
    19. Uluslararası Balkan Üniversitesinde..
    20. Kardeşinin silahlı saldırısında..
    21. Bergama Belediye Başkanı Koştu:..
    22. GÜNCELLEME - New York'taki helikopter..
    23. Uluslararası Kadın Kulübü Kapanış..
    24. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    25. Bodrum Müzik Akşamları
    26. ABD’nin kadrosu açıklandı
    27. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    28. Otomobiliyle takip ettiği..
    29. El frenini çekmeyi unutunca traktör..
    30. Suriye’de rejim uçakları 23 sivili..
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Gizli tutanaklar ortaya çıktı! Amaç hükümeti devirmek
    Gizli tutanaklar ortaya çıktı! Amaç hükümeti devirmek

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınının tarihi açıklandı
    Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınının tarihi açıklandı