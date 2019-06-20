Amasya'da şiddetli yağış

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle köylerde sel meydana geldi.

Şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Balgözü köyü ile ilçeyi bağlayan yol ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri eşliğinde köy girişinde su tahliye çalışması yürütüyor.

Yağış ve sel nedeniyle ilçeye bağlı Kamışlı, Sarıbuğday ve Çaybaşı köylerindeki bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. Yalnız köyünde, traktörüyle suyun ortasında kalan Nihat Sapan, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Köylerde incelemelerde bulunan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getiren Demirkale, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle Merzifon'a bağlı Balgöze, Sarıbuğday, Çaybaşı ve Kamışlı köylerimizde ciddi yağış sonucu dere yataklarımızda taşmalar meydana geldi. Şükürler olsun can ve mal kaybımız yok. Öngörebildiğimiz tüm tedbirlerimizi aldık. Jandarma, özel idare, AFAD görevlerinin başında. İnşallah bu yoğun su geçişini sorunsuz atlatmayı düşünüyoruz. Can ve mal güvenliği açısından hiçbir sıkıntı bulunmamakta. Mahsul zararı için tespitler yapılacak."

Balgözü köyü muhtarı Aydın Dağcı da köylerinde yaşanan sel nedeniyle tarım arazilerinde ve yollarda ciddi hasar oluştuğunu belirterek, "Suyun çekilmesini, köye girmeyi bekliyoruz. Yollarımız söküldü, su boruları dışarıya çıktı. Altyapı hasarımız oluştu. Köyümüzü geçtiğimiz ay dolu, şimdi de sel vurdu. Yaklaşık 4 buçuk saat yağan yağmur sonucu böyle oldu. Bardaktan akar gibi yağmur yağdı" diye konuştu.

Çaybaşı köyü Muhtarı Şerif Köse de büyük bir selle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bütün yetkililer geldi incelemelerini yaptı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.