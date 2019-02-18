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Amasya'da restorasyonu tamamlanan külliyenin açılış töreni

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen 533 yıllık Sultan İkinci Bayezid Külliyesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete açıldı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Artık turizm Türkiye için stratejik sektörler arasına girdi. Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını hepimiz biliyoruz. Turizm alanında en iddialı kentlerimizden biri. Bu konuda biz de her türlü desteği vereceğiz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:32
Amasya'da restorasyonu tamamlanan külliyenin açılış töreni

AMASYA (AA) - Amasya'da restorasyonu tamamlanan Sultan İkinci Bayezid Külliyesi yeniden hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'daki temasları kapsamında Amasya Valiliği, Amasya Belediyesini ziyaret etti.

Şehrin tarihi ve turistik alanlarını gezen Bakan Ersoy, restorasyonu tamamlanan Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nin yeniden hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, külliyenin 3 yıllık bir çalışma sonucu restorasyonunun tamamladığını söyledi.

Amasya'nın kültür turizmi alanında marka şehirler arasına girdiğini ifade eden Ersoy, "Amasya'da turizm alanında yapılan işlerle alakalı çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Hem ecdadımızdan miras kalan yapılara nasıl sahip çıktığımızı gördüm hem de Bakanlığımızın ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteklerinin ve çalışmalarının boşa gitmediğini gördüm." dedi.

Külliyenin restorasyonu için 12 milyon lira, Amasya'da bulunan diğer eserlerin restorasyonuna ise toplamda 55 milyon lira destek sağlandığını aktaran Bakan Ersoy, "Ecdadımızdan miras kalan eserlere bu denli sahip çıkılması, bundan sonraki restorasyon çalışmalarında, Amasya'ya öncelik verilmesinde bizi kararlı kılıyor. Bu yapının restorasyonunun tamamlanmasında emeği geçen herkes teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak 2023 yılına dair turizm hedeflerini yükselttiklerini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık turizm Türkiye için stratejik sektörler arasına girdi. Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını hepimiz biliyoruz. Turizm alanında en iddialı kentlerimizden biri. Bu konuda biz de her türlü desteği vereceğiz. Önemli olarak 3 tane destinasyon oluşmuş, Kent Merkezi, Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları. Planlanan projelere Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak katkı sağlayacağız ve çok kısa bir sürede hayata geçirilmesini sağlayacağız."

Törene, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Sultan İkinci Bayezid Külliyesi

Dönemin Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından yaptırılan, 1486'da ibadete açılmasının ardından kesintisiz hizmet veren Sultan İkinci Bayezid Külliyesi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edildi.

Bünyesinde cami, medrese, imaret, şadırvan, çeşme ve kütüphane bulunan, Sultan İkinci Bayezid adına yaptırılan külliye, 15. yüzyılın son çeyreğindeki yan mekanlı cami mimarisinin gelişmiş bir örneği durumunda bulunuyor.

Külliye, kuzeyinde altı sütunun taşıdığı kemerler üzerine beş kubbeli son cemaat yeri ve içeride mihrap ekseni üzerinde büyük ve geniş bir kemer açıklığı bulunan cami, birbirine bağlanmış iki kubbeyle örtülü dikdörtgen bir mekan, buraya açılan üçer kubbeli yan mekanlardan oluşuyor.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:32
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