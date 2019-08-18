Amasya’da otomobil devrildi! 3 yaralı Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun yönüne giden, sürücüsü belirlenemeyen 14 BT 469 plakalı otomobil, Sallar köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Osman (29), Fatih (26) ve İlkay Tekbaş (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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