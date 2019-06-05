Amasya’da otomobil devrildi: 2 yaralı Amasya’da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya’da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Göllü Bağları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özdemir yönetimindeki 60 PA 486 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan taşlara çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Senen Özdemir yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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