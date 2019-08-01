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Amasya’da örtü yangını: 1 dönüm alan kül oldu

Amasya’da havai fişekten çıktığı değerlendirilen, yaklaşık 1 dönümlük alanda örtü yangını meydana geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:09
Amasya’da örtü yangını: 1 dönüm alan kül oldu

Amasya’da havai fişekten çıktığı değerlendirilen, yaklaşık 1 dönümlük alanda örtü yangını meydana geldi.


Vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine giden Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Atılan havai fişeklerin ormana düşmesi sonucu örtü yangını meydana geldiği öğrenildi. Yangın büyümeden söndürülürken, bir süre soğutma işlemi yapıldı. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:09
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