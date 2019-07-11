0553 313 94 23

Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:41
Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

AMASYA (AA) - Amasya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bir süre etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının ve iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Devrilen ağaç ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlar ve iş yerlerine zarar verdi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehzadeler Gezi Yolu'nda bulunan bir ağaç da seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce de buna benzer bir olay yaşadıklarını belirterek, "Fırtına 15-20 dakika sürdü. Yıkılan ağaçlarımız var. Bir de hasarlı kazamız var. Belediye ekipleri olarak işimizin başındayız." dedi.

Otomobilinin üzerine hareket halindeyken ağaç devrilen Sinan Buş da olay sırasında büyük şok yaşadığını anlatarak, "Fakat kontrolü kaybetmedim. Sadece aracımda hasar meydana geldi. Üzerime düşse belki hayatıma mal olabilirdi. Yetkililerden yaşlı ve çürümüş ağaçları kesip böyle olayların önüne geçilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:41
  1. Amasya
  2. kuvvetli rüzgar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan İsrail'e "ihlaller sürerse çatışmasızlık sona erebilir" uyarısı
    1. Hamas'tan İsrail'e "ihlaller sürerse..
    2. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    3. İsrail'den Filistin..
    4. Mesane Kanseri neden olur?
    5. Denizlispor'da minyatür şampiyonluk..
    6. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı..
    7. Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
    8. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten..
    9. Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?
    10. Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
    11. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı..
    12. Apandis hangi taraftadır? Apandisit..
    13. Devrilen kamyondan dökülen kayaların..
    14. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    15. Kronik karın ağrısının nedenleri..
    16. Elektrik akımına kapılan inekler telef..
    17. Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sistem..
    19. Bakandan Mehmet Şimşek açıklaması!
    20. Tokat’ta fırtına çatıları uçurdu,..
    21. Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz..
    22. Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi..
    23. Kılıçdaroğlu’ndan TBMM Başkanı..
    24. İngiliz gemileri için tehdit seviyesi..
    25. Meyve suları ve gazlı içecekler kanser..
    26. Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5..
    27. Galatasaray önce salonda, sonra sahada..
    28. Venezuela hükümet ve muhalefet..
    29. Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya..
    30. Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap