Amasya'da kesin aday listesi açıklandı Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Amasya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya: Cafer Özdemir Merzifon: İbrahim İncekul Suluova: Fatih Üçok Taşova: Bayram Öztürk Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz Hamamözü: Bahattin Destebaş Göynücek: Kemal Şahin - Cumhuriyet Halk Partisi



Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu



Merzifon: Alp Kargı



Gümüşhacıköy: Zehra Özyol



Hamamözü: Mustafa Erge



Göynücek: Nurten Erdem - Milliyetçi Hareket Partisi



Amasya: Mehmet Sarı



Merzifon: Hüseyin Saka



Suluova: Yaşar Tancı



Taşova: Süleyman Torun



Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar



Hamamözü: Fatih Bayrakdar



Göynücek: Fatih Erdoğan - İYİ Parti



Merzifon: Mustafa Kenan Kablan



Suluova: Mahmut Ersu



Taşova: Özgür Özdemir







- Saadet Partisi



Amasya: Noğman Yüksel



Merzifon: Sadi Arslan



Suluova: Enes Hulisi Kartal



Taşova: Osman Tunçel



Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan



Hamamözü: Halit Duran



Göynücek: Ömer Çivrillioğlu -Türkiye Komünist Partisi Amasya: Zübeyir Kılıç -Vatan Partisi Amasya: Zübeyir Kılıç - Bağımsız adaylar Amasya: Adem Şahin

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