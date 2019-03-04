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Amasya'da kesin aday listesi açıklandı

Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Amasya'da kesin aday listesi açıklandı

Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Amasya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Amasya: Cafer Özdemir

Merzifon: İbrahim İncekul

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz

Hamamözü: Bahattin Destebaş

Göynücek: Kemal Şahin

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu

Merzifon: Alp Kargı

Gümüşhacıköy: Zehra Özyol

Hamamözü: Mustafa Erge

Göynücek: Nurten Erdem

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Amasya: Mehmet Sarı

Merzifon: Hüseyin Saka

Suluova: Yaşar Tancı

Taşova: Süleyman Torun

Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar

Hamamözü: Fatih Bayrakdar

Göynücek: Fatih Erdoğan

 

- İYİ Parti

Merzifon: Mustafa Kenan Kablan

Suluova: Mahmut Ersu

Taşova: Özgür Özdemir



- Saadet Partisi

Amasya: Noğman Yüksel

Merzifon: Sadi Arslan

Suluova: Enes Hulisi Kartal

Taşova: Osman Tunçel

Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan

Hamamözü: Halit Duran

Göynücek: Ömer Çivrillioğlu

 

-Türkiye Komünist Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç

 

-Vatan Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç

 

- Bağımsız adaylar

Amasya: Adem Şahin

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:12
  1. Amasya
  2. kesin aday listes

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