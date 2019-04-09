0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Amasya'da kermes çadırı rüzgar nedeniyle yıkıldı: 4 yaralı

09 Nisan 2019 Salı 20:27
Amasya'da kermes çadırı rüzgar nedeniyle yıkıldı: 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde rüzgar nedeniyle yıkılan kermes çadırında 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eski Tekel bahçesinde, bir dernek tarafından düzenlenecek yardım kermesi için kurulan çadır rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Bu sırada bölgede bulunan Zeynep Zeliha Soyal (6), Hanife Soyal (42), Selviye Köksal (29) ve Emral Yılmaz (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bugün üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Yarın açılması planlanan yardım kermesi hazırlıkları sırasında saat 18.30 civarında rüzgar nedeniyle çadırın yıkıldığını belirten Öztürk, "Çadırın yıkılması ile hayır için toplanan malzemeler zayi oldu. Bu esnada dört vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ve dernek yöneticilerine geçmiş olsun." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:27
  1. Kermes Çadırı Rüzgardan Yıkıldı 4 Yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2. Lig takımı Fenerbahçeli yıldızın peşinde
    1. 2. Lig takımı Fenerbahçeli yıldızın..
    2. Mali'de kano battı: 10 ölü
    3. New York'ta kızamık salgını
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da..
    5. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör..
    6. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    7. Millilerden 2’si altın 4 madalya
    8. Savcı Sayan'dan CHP'li belediye..
    9. Türkiye ile Katar arasında kritik..
    10. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    12. Alanyaspor’da Malatyaspor maçı..
    13. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    14. AB-Çin Zirvesi
    15. Gaziantep için yağış ve dolu uyarısı
    16. Filistinli tutuklularla dayanışma için..
    17. Yer: Sultangazi! Kurye aracından yarım..
    18. Helal Turizmin Alanya’daki yükselen..
    19. Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün..
    20. "Umarım Karabükspor bu mücadeleyi..
    21. Putperest Hindular, inek eti sattığı..
    22. Karısını ve kayınvalidesini öldüren..
    23. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    24. Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı
    25. BM, Meksika'ya Ulusal Muhafız..
    26. Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü
    27. GÜNCELLEME - Manisa'da tarım..
    28. Amasya'da kermes çadırı rüzgar..
    29. Usulsüz silah satışına 3 gözaltı
    30. Gaziantep'te sağanak ve dolu
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer