Amasya’da kaçak içki operasyonu: 1 tutuklama Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaçak içki imal etmek ve satışa sunmak suçundan bir kişi tutuklandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaçak içki imal etmek ve satışa sunmak suçundan bir kişi tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucu, etil alkol kullanarak kaçak içki imal eden ve satışa sunan şüpheli S.A.’nın kullanmakta olduğu 2 metruk binada yaptıkları aramada kaçak alkol imal etmekte kullanılan 16 adet 5 litrelik tıbbi maksatlı 80 litre etil alkole el koydu. Gözaltına alınan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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