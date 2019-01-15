0553 313 94 23

Amasya'da istinat duvarı çöktü

15 Ocak 2019 Salı 22:03
Amasya'da istinat duvarı çöktü

AMASYA (AA) - Amasya'da, bir binanın istinat duvarı inşaat çalışması esnasında çöktü.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın inşaat çalışması esnasında istinat duvarı çöktü.

Olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, inşaat yakınındaki 6 evde yaşayan aileleri tahliye etti.

Çökme nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan mahalle sakinlerinden 41 yaşındaki Selma Akyürek, çıkan gürültü ve sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu düşündüklerini belirtti.

Olay anında yemek hazırladığını belirten Akyürek, "Gürültü olunca, kızıma 'deprem oluyor galiba' dedim. Sonra baktık ki bizim bahçe çökmüş. Çocuklarımı alıp dışarı çıktım hemen. Sonra polisler geldi diğer evleri de boşalttılar. Şu an akrabalarımızın yanına gidiyoruz. Belediye ekipleri gelip çalışma yapacakmış, eğer risk varsa tamir edilecek yoksa evimize geri döneceğiz." diye konuştu.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ve zabıta ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alarak yolu trafiğe kapattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:03
  1. 6 aile
  2. Amasya
  3. evini terk etti.
  4. istinat duvarı çökmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    1. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    2. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    3. Almanya'da istihbarat servisi AfD'yi..
    4. GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY..
    5. Amasya'da istinat duvarı çöktü
    6. Suudi Arabistan'da bir genç kız daha..
    7. Acı haberi alan İbrahim Tatlıses..
    8. Bursa'da bir ilçede eğitime ara verildi
    9. GÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu..
    10. Vida, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    11. Özbekistan'da Alpamış Destanı'nı..
    12. Gabon'da yeni hükümet Cumhurbaşkanı..
    13. Dünyaca ünlü ismin oğlu Antalya'da ölü..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    15. Boluspor-Galatasaray maçı ileri bir..
    16. Bogota'daki Venezuelalı kampı kapatıldı
    17. Karabük'te yoğun kar yağışı ulaşımı..
    18. AK Parti aday göstermeyince bağımsız..
    19. "Trump, 2018'de defalarca ABD'nin..
    20. İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuğu..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'