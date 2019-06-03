Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi kurtarıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şeyhcui Mahallesi'nde yaptırdığı inşaatın betonunu ıslatan Sezai Sanda (74), dengesini kaybederek yan tarafta bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çukurdan çıkartılan Sanda, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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