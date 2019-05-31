Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saadettin Şahin’in kullandığı 05 AJ 392 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kurt idaresindeki 05 T 0018 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Aysel Şahin, Soner Şahin, Hanife Çimen, Maide Köroğlu ve Bediha Çimen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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