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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18 Nisan 2019 Perşembe 00:20
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yavuz Mert Çanak idaresindeki 06 AR 9188 plakalı otomobil ile Serdar Erken'in kullandığı 05 BA 576 plakalı otomobil Ellibeşevler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüleri ile Menekşe, Ertuğrul ve Elif Erken yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:20
  1. Amasya
  2. trafik kazası
  3. yaralı

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