0553 313 94 23

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

08 Ocak 2019 Salı 20:19
Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Meşe (64) idaresindeki 60 RD 317 plakalı hafif ticari araç, Boraboy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi.

Kazada sürücü ile Rukiye (36), Hüseyin (38), Ebru (9) ve Emrullah Ciğer (6) yaralandı.

Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rukiye Ciğer, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:19
  1. Amasya
  2. kaza
  3. Taşova
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    1. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    2. Sarımsağı mutlaka dövün
    3. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    4. Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!
    5. Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani..
    6. Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk..
    7. AK Parti MKYK Toplantısı
    8. Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!
    9. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    10. Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma..
    11. FETÖ'nün TSK'deki "kripto..
    12. BOTAŞ'tan o iddiaya yalanlama geldi
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Mide fıtığı nedir?
    15. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    16. AK Parti MKYK Toplantısı
    17. Düğmeye basıldı! S.Arabistan'da dev..
    18. AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
    19. Malatya'da ambulans ile kamyonet..
    20. "Eski ABD askeri Temmuz 2018'den beri..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı