Amasya'da fındık yüklü tır devrildi: 2 yaralı 2 Kişinin yaralandığı kazada, D100 kara yolu 2 saat ulaşıma kapandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, tırın yol kenarında bulunan römorka çarparak devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı, D-100 kara yolu 2 saat trafiğe kapandı. Ordu'dan İstanbul'a giden Mesut Arslan yönetimindeki 81 AT 858 plakalı fındık yüklü tır, Ulubel mevkisinde yol kenarından bulunan römorka çarparak devrildi, tırda bulunan fındıklar yola savruldu. Kazada, araçta bulunan Muhammet ve Nazım Meral yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-İstanbul D100 kara yolunun İstanbul yönü 2 saat trafiğe kapandı, yolda uzun araç konvoyu oluştu. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

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