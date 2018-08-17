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Amasya’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:30
Amasya’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Çorum yönünden Amasya’ya seyir halinde olan Hayri Özer (52) yönetimindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy Bademli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, araç sürücüsü Hayri Özer ve kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde (48) ise ambulansla kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer yaralılar Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Osmancık Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Devlet Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:30
  1. Samsun
  2. Çorum
  3. Amasya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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